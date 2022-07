Truffe romantiche: raggiro milionario

Come funziona la truffa

Un esempio che ha fatto scalpore, reso noto agli inizi di luglio dalla polizia argoviese, bene illustra il funzionamento di queste truffe digitali, spesso organizzate dall'estero. A cadere nel tranello è stata in quel caso una donna di 62 anni, contattata su Facebook da un sedicente medico, come se non bastasse “di bella presenza”, che sosteneva di lavorare per le Nazioni Unite in Sudan. Ne è seguito uno scambio di messaggi con il quale l'uomo si è guadagnato la fiducia della donna. Il presunto medico ha ad esempio affermato di aver comprato in Svizzera un regalo per la figlia. Invitata a spedire il regalo al suo indirizzo in Sudan, la donna argoviese si è ritrovata la fattura in casa e non ha esitato a fare al truffatore un bonifico di 20'000 franchi per le presunte spese doganali e di trasporto.