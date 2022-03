Trasporto pubblico: norme contabili più chiare

Via libera alla modifica della legge federale sul trasporto di viaggiatori che prevede anche l’introduzione di nuove norme contabili per imprese del trasporto pubblico. Dopo il Nazionale in novembre, oggi anche gli Stati hanno adottato - all’unanimità - il disegno di legge elaborato anche alla luce degli scandali AutoPostale e BLS.

Gli scandali

La compagnia ferroviaria bernese BLS e la sua filiale Busland sono state chiamate a restituire 49 milioni di franchi alla Confederazione e ai Cantoni interessati (BE, NE, FR, LU, SO, VS), poiché fra il 2012 e il 2018 hanno percepito sussidi troppo elevati nel traffico regionale viaggiatori e nel trasporto locale. Le due imprese non avevano calcolato nelle domande di indennità ricavi per l’abbonamento metà prezzo provenienti dalla comunità tariffaria “Libero”. Il caso AutoPostale era invece emerso quando l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) aveva scoperto che tra il 2007 e il 2015, l’azienda aveva realizzato utili nel traffico regionale viaggiatori grazie a sovvenzioni e li aveva trasferiti verso altri settori. Dal punto di vista finanziario, la vicenda è conclusa: AutoPostale ha restituito alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni circa 205 milioni di franchi. Tutti i membri della direzione sono inoltre stati costretti a dimettersi.

Niente utili

Per rendere le responsabilità più chiare e le procedure più efficienti il governo ha elaborato la revisione legislativa oggi in discussione. Il progetto prevede, tra le altre cose, l’integrazione nella legge di misure volte a chiarire l’impiego dei sussidi, a complemento di quelle già prese dall’UFT nel caso AutoPostale. La legge mette altresì in chiaro che nel traffico regionale sovvenzionato, ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni, non è consentito prevedere utili. Inoltre, precisa in che modo vanno utilizzate le eccedenze non pianificate: un terzo va attribuito a una riserva speciale, un terzo all’indennità dell’anno seguente e l’ultimo terzo può essere liberamente impiegato dall’impresa. Una minoranza sostenuta dal Consiglio federale proponeva di adottare la soluzione del Nazionale, ossia due terzi alla riserva speciale e un terzo per l’indennità dell’anno successivo. Dando un margine di manovra alle imprese si viola lo spirito della revisione legislativa, ha sostenuto invano la ministra dei trasporti Simonetta Sommaruga.

Convenzioni pluriennali

La legge adottata oggi permette anche di consolidare il servizio universale nel settore dei trasporti pubblici. Per farlo, si affida a convenzioni pluriennali sugli obiettivi concluse tra i committenti e le imprese. Il progetto rafforza inoltre il finanziamento delle innovazioni e rafforza la protezione dei dati.Per quel che concerne per la decisione di aggiudicazione degli appalti nelle offerte di trasporto, gli Stati hanno deciso, con 27 voti contro 10, che per determinare quella più vantaggiosa devono essere presi in considerazione non solo i fattori come la qualità e i costi, ma anche la compatibilità ambientale. La legge permetterà anche di sovvenzionare i treni storici. Le aziende di trasporto regionale non hanno alcuna possibilità di realizzare profitti con questo materiale rotabile, ha sostenuto Stefan Engler (Centro/GR). “Sono costosi da mantenere e hanno un valore sentimentale per gli svizzeri”, ha aggiunto.

La carta giornaliera per le scuole deve attendere

Nel disegno di legge finito sui banchi dei “senatori” figurava anche la carta giornaliera a prezzo ridotto per le scuole, che resta in bilico: dopo averne approvato il principio, gli Stati non hanno voluto sbloccarne i mezzi finanziati. L’introduzione di tariffe ridotte, in particolare per le carte giornaliere, destinate a bambini e giovani “che durante la scolarità obbligatoria viaggiano in gruppi accompagnati per partecipare ad attività organizzate in ambito scolastico, culturale o sportivo” non era prevista nel messaggio del Consiglio federale. È stata introdotta dalla commissione preparatoria del Nazionale per applicare quattro iniziative parlamentari, cui le Commissioni dei trasporti delle due Camere avevano dato seguito, ha ricordato il relatore Hans Wicki (PLR/NW).