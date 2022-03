“Task force per indagare sui patrimoni degli oligarchi”

Una task force dovrebbe indagare sulle strutture patrimoniali degli oligarchi russi sanzionati e di altri vicini al Cremlino. Lo chiede il PS, secondo cui solo così può essere evitato un ulteriore finanziamento della guerra in Ucraina dalla Svizzera.

Svizzera, centro d’affari e luogo di residenza di molti oligarchi

Nonostante le sanzioni internazionali la guerra continua, scrivono i copresidenti del PS Mattea Meyer e Cédric Wermuth in una lettera aperta al Consiglio federale pubblicata ieri. La Svizzera ha una responsabilità particolare, quale piattaforma centrale per il commercio di materie prime russe, come gestore patrimoniale, come centro d’affari e come luogo di residenza di molti oligarchi russi.

Una task forse per indagare sulle strutture patrimoniali e finanziarie

Il PS propone quindi di formare una task force composta di rappresentanti del Dipartimento federale delle finanze, dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, del Ministero pubblico della Confederazione, dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ed eventualmente del settore finanziario. Una tale task force dovrebbe indagare sistematicamente sulle strutture patrimoniali degli oligarchi e determinare l’effettiva situazione finanziaria e gli aventi economicamente diritto. “In questo modo, la rete di uomini di paglia può essere scoperta - solo così la prosecuzione del finanziamento della guerra dalla Svizzera può essere almeno parzialmente impedito”.

Riesaminare le autorizzazioni di soggiorno

Nella sua lettera, il PS chiede anche che i permessi di soggiorno concessi ai russi benestanti siano riesaminati immediatamente. Si riferisce in particolare ai permessi speciali concessi per notevoli interessi fiscali a persone facoltose che non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera. Naturalmente, i russi dovrebbero essere trattati come gli altri stranieri secondo le leggi attuali, scrivono Meyer e Wermuth.

Basta denaro sporco di sangue