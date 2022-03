Swisscom vuole vecchi cellulari per aiutare l'Ucraina

“Nei cassetti delle case svizzere giace un tesoro da 60 milioni che può aiutare l’Ucraina”. Con queste parole Swisscom lancia una campagna per raccogliere smartphone e cellulari usati, da consegnare nei negozi dell’azienda, per sostenere gli aiuti umanitari dell’associazione SOS Villaggi dei Bambini in Ucraina.

Come funziona

Gli apparecchi in disuso son ben più preziosi di quanto credano in molti, sottolinea l’operatore telefonico. Contengono infatti grandi quantità di materiali ricercati, come ad esempio le “terre rare”. Si tratta di elementi chimici come lantanio, neodimio, terbio, gadolinio, disprosio, che si trovano in piccolissime quantità negli apparecchi. I telefonini contengono inoltre metalli preziosi riutilizzabili, tra cui l’argento, il platino, il rame, il silicio e l’oro. Ecco perché ritirare i vecchi apparecchi, riutilizzarli oppure smontarli per destinarli a un nuovo uso fa parte della strategia di sostenibilità dell’azienda.