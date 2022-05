Spreitenbach, incendio in una zona industriale

Un vasto incendio è scoppiato ieri pomeriggio in un deposito di bitume situato nella zona industriale di Spreitenbach (AG). Le fiamme si sono rapidamente estese ad altri edifici. Un'enorme colonna di fumo nero era visibile già da lontano. L'allarme è scattato verso le 16.30, ha indicato il portavoce della polizia cantonale Adrian Bieri all'agenzia Keystone-Ats. A suo dire l'edificio in cui è scoppiato il rogo è collassato e altr i tre sono rimasti danneggiati. Sette persone hanno riportato un'intossicazione da fumo e quattro di loro sono state condotte in ospedale.

Problemi di visibilità per gli automobilisti

La zona dell'incendio si trova nei pressi dell'autostrada A1 e il denso fumo ha creato problemi di visibilità. Gli abitanti della regione sono stati invitati a tenere chiuse le porte e le finestre: se scaldato il bitume utilizzato per l'asfalto può infatti rilasciare gas pericolosi. Le cause del rogo e l'ammontare dei danni non sono ancora noti.