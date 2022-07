Sommaruga incontra i ministri dell’ambiente in vista della COP

I temi in questione

Un argomento importante sarà il modo in cui gli stati possono attuare gli obiettivi climatici presentati ai sensi dall’Accordo di Parigi, in modo da raggiungere l’obiettivo di limitazione dell’aumento delle temperature a 1.5 gradi. Saranno inoltre esplorati i metodi che possono attuare gli stati per aumentare la loro resilienza ai cambiamenti climatici.

“A Glasgow siamo riusciti a mantenere vivo l’obiettivo di 1,5 gradi, ora corriamo il rischio di perderlo alla prossima COP. Ci difenderemo da questo con tutte le nostre forze. La crisi energetica e la crisi climatica sono tra i maggiori rischi per la sicurezza che abbiamo. Possiamo affrontarli solo insieme”, ha affermato il consigliere federale Sommaruga durante la conferenza.

In preparazione alla COP27, la consigliera federale Sommaruga ha parlato con l’inviato speciale per l’Egitto, Wael Aboulmagd, con il ministro degli esteri tedesco Annalena Baerbock e con John Kerry, l’inviato speciale degli Stati Uniti per il clima. Sommaruga ha moderato anche lo scambio ministeriale sulle misure di adattamento al clima.