Soletta: casa di riposo nel centro città in fiamme

Un grande incendio è scoppiato questa sera in una casa di riposo nella città vecchia di Soletta: almeno tre gli edifici interessati, uno dei quali è completamente avvolto dalle fiamme. Più di 20 persone hanno già dovuto essere sfollate. Una persona è stata portata in ospedale per controlli, ha detto questa sera a Keystone-ATS Andreas Mock, portavoce della polizia cantonale di Soletta confermando una notizia del Blick.ch.