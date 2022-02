Situazione delicata per 130 aziende svizzere in Ucraina

Se in Ucraina dovessero davvero parlare le armi, ci sarebbero dirette conseguenze anche su molte aziende svizzere attive nel paese. Se ne contano circa 130 e stanno predisponendo piani di emergenza. Molte di loro preferiscono non esprimersi pubblicamente o sono riluttanti a farlo, rileva oggi l’agenzia AWP, che ha voluto tastare il polso della situazione.

Vetropack e Daetwyler

Interpellato, il produttore di vetro da imballaggio Vetropack, ha per esempio semplicemente risposto che la situazione attuale è “delicata”. L’azienda non ha voluto rivelare quanto l’impianto situato in Ucraina contribuisca al fatturato totale del gruppo e se ci sia un piano per sfollare i dipendenti. Più disponibile si è mostrato il gruppo industriale Daetwyler, che gestisce un impianto a Malyn, ad ovest della capitale Kiev. In caso di conflitto, “sono state prese tutte le misure necessarie”, ha sottolineato l’impresa. Lo stabilimento rappresenta comunque molto meno dell’1% delle vendite.

Syngenta

Diversa è la situazione per il gigante agrochimico basilese Syngenta, per il quale sia la Russia che l’Ucraina rappresentano mercati importanti. Un portavoce della società ha riferito che impiega attualmente 600 persone a tempo pieno in Ucraina. Molti di loro lavorano a Kiev. Le attività dell’azienda si concentrano sulla vendita di semi agli agricoltori - in quello che ai tempi era stato definito il “granaio dell’Unione Sovietica” - ma offre anche aiuto agli agricoltori. Syngenta sta monitorando da vicino la situazione e reagirà se necessario. La sicurezza dei dipendenti, dei partner e dei clienti deve essere garantita, è stato precisato.