Sanzioni alla Russia: cosa pensano gli svizzeri

Una stretta maggioranza degli svizzeri si è espressa a favore delle sanzioni contro la Russia dopo l'attacco in Ucraina, stando ad un sondaggio rappresentativo. Quasi tre quarti degli intervistati sono favorevoli all'accoglienza di persone in cerca di protezione. Il 51,6% è dell'opinione che la Svizzera dovrebbe adottare le sanzioni dell'UE e degli USA, secondo il sondaggio online dell'istituto di ricerca Link pubblicato oggi dal "SonntagsBlick". Il 20,5% è favorevole e il 31,1% piuttosto favorevole. Circa un quarto degli intervistati invece è chiaramente contrario e il 13,1% tendenzialmente contro. I restanti sono indecisi. Solo il 22% degli intervistati ritiene che le sanzioni non siano compatibili con la neutralità elvetica. Al contrario, il 56% è dell'opinione che le misure economiche siano attuabili.

La paura di un escalation

Il 66% pensa che la Svizzera dovrebbe assumere un ruolo attivo come mediatore in questo conflitto. La paura di un'escalation della guerra è diffusa tra la maggior parte degli intervistati: circa il 70% ha espresso timori in questo senso. Inoltre solo un quarto crede che l'Occidente dovrebbe intervenire militarmente. Il 72,5% degli intervistati è favorevole all'accoglienza da parte della Svizzera di persone in cerca di protezione. Il 13,7% invece si è detto contrario o piuttosto contrario, mentre il 13,8% è indeciso.