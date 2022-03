Sany Heavy Industry progetta ingresso Borsa Zurigo

Azioni Sany

Le azioni di Sany dovrebbero figurare su SIX Swiss Exchange sotto forma di certificati negoziabili emessi in relazione ai diritti di partecipazione depositati, ha indicato oggi la società in una nota all'operatore della borsa di Shanghai, dove manterrà la sua quotazione primaria. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli finanziari o sui tempi dell'accordo. Il gruppo con sede a Changsha, capitale della provincia dell'Hunan, ha suggerito che l'emissione prevista non dovrebbe avere per effetto una diluizione dei titoli detenuti dagli azionisti attuali.