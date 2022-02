San Valentino, per un giorno la Posta nei panni di Cupido

In occasione di San Valentino, la Posta consegnerà oggi anche lettere d’amore. Su alcune buste apparirà un bacio rosso sotto forma di francobollo per indicare ciò che si cela al loro interno. Come ogni 14 febbraio oggi i postini “oltre a dedicare la giornata al proprio amore per le lettere, si caleranno anche nei panni di Cupido”, indica la Posta in una nota odierna. Il segreto postale impedisce all’ex regia federale di sapere quale sia il contenuto di una lettera e quindi di quantificare il numero di lettere d’amore inviate a San Valentino. Tuttavia “nonostante il mercato in forte calo, ogni giorno continua a consegnare circa 14 milioni di lettere indirizzate”, prosegue la nota.