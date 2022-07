Russia contro la NZZ per caricatura a Putin

La Russia ha minacciato la «Neue Zürcher Zeitung» di intraprendere azioni legali dopo la pubblicazione di articoli critici verso il leader del Cremlino Vladimir Putin e di una sua caricatura, in cui appare con un naso da clown. L’ambasciata russa in Svizzera ha divulgato oggi sul suo sito web una lettera in tal senso.

La rappresentanza di Mosca nella Confederazione afferma poi di riservarsi il diritto di denunciare per diffamazione e calunnia il giornale per i suoi articoli passati, così come per eventuali future pubblicazioni dal tenore simile nei confronti della leadership russa.