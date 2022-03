RUAG non raggiunge gli obiettivi finanziari

Nonostante una parziale ripresa dopo il crollo dovuto alla pandemia il gruppo RUAG, di proprietà della Confederazione, nel 2021 non ha raggiunto taluni obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio federale. Si tratta in particolare di traguardi finanziari concernenti la redditività e le distribuzioni di dividendi. RUAG ha registrato un giro d’affari in crescita nel 2021, a 1,85 miliardi di franchi contro 1,78 miliardi realizzati l’anno precedente, indica oggi il Governo dopo aver preso atto del rapporto annuale del consiglio di amministrazione di BGRB Holding SA, società creata per controllare i due sottogruppi nati dalla scissione di RUAG, cioè Ruag International e Ruag MRO.

Buone prospettive per Ruag International

Dopo un anno 2020 molto difficile in particolare per l’assemblaggio della struttura degli aerei, Ruag International è riuscita a stabilizzare i suoi settori aziendali. Il sottogruppo è passato da una perdita record di 219 milioni nel 2020 a un utile netto di 58 milioni di franchi un anno più tardi. La situazione legata alla liquidità è migliorata. In particolare il settore Space ha buone prospettive commerciali, precisa la nota governativa. La cessione del settore d’attività Ruag Aerospace Services GmbH a Oberpfaffenhofen (Germania) è stata portata a termine. Inoltre sono state portate avanti le cessioni del settore Simulation & Training, nonché del produttore di munizioni Ruag Ammotec. Quest’ultimo è stata venduta alla società italiana Beretta.

Meno rosee per RUAG Svizzera

Sotto il profilo finanziario, è invece rimasto inferiore alle attese il risultato d’esercizio di RUAG Svizzera. Nonostante investimenti importanti, la trasformazione strategica e l’ulteriore sviluppo non stanno ancora producendo i risultati auspicati. Attestandosi a 23 milioni di franchi, l’utile netto è stato nettamente inferiore rispetto all’anno precedente (31 mio). La distribuzione di dividendi si limita quindi agli utili derivanti dalle attività immobiliari di RUAG Svizzera. Secondo il governo, ciò è imputabile al fabbisogno di investimenti e alla mancanza di ricavi provenienti dal disinvestimento.