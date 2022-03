Ruag International vende Ammotec a Beretta

Ruag International vende la sua divisione Ammotec, con sede a Thun (BE) e specializzata nella fabbricazione di munizioni, alla società italiana Beretta, produttrice di armi e binocoli. Tutti i circa 2’700 dipendenti conserveranno il loro posto. Il prezzo della transazione non è stato rivelato. La vendita alla società di Brescia (Lombardia) non è una sorpresa. A metà febbraio, il suo presidente e amministratore delegato Pietro Gussalli Beretta aveva confermato il suo interesse per la divisione Ammotec alla Neue Zürcher Zeitung: “Noi abbiamo le armi, Ruag ha le munizioni. Non c’è sovrapposizione di attività“. La holding Beretta produce armi da fuoco leggere per la caccia, lo sport e la difesa, così come binocoli e articoli di moda.

“Perfetta complementarietà”

Un concetto ribadito tale e quale oggi in una nota del gruppo lombardo. Gussalli Beretta, citato nel comunicato, ha evidenziato la “perfetta complementarità“ dei due gruppi. “Vediamo inoltre importanti sinergie in ambito di distribuzione, ma anche di ricerca e sviluppo, soprattutto nel lungo periodo, che è quel che più ci interessa. Avere Ruag Ammotec all'interno del Gruppo Beretta Holding rafforzerà la nostra presenza in Europa, accentuando ulteriormente la nostra propensione internazionale”. In febbraio, la stampa aveva riferito che, insieme a Beretta, in corsa per acquistare Ammotec c'erano i gruppi norvegese Nammo e i cechi Czechoslovak Group e CZ Group.

Tutti i dipendenti restano

“Beretta Holding riprende tutti i 2700 dipendenti in tutti i siti di produzione e distribuzione. Beretta Holding si è impegnata a mantenere il sito di Thun con circa 400 posti di lavoro per almeno cinque anni”, ha annunciato dal canto suo Ruag in un comunicato. I due gruppi hanno deciso di non rivelare il prezzo della transazione.

Transazione entro 6 mesi

Le Camere federali avevano dato il loro avallo alla vendita di Ammotec lo scorso autunno, come auspicato dal Consiglio federale. La settimana scorsa l'UDC aveva chiesto una sospensione dell'operazione. La transazione dovrebbe essere conclusa entro sei mesi, scrive Beretta Holding nel comunicato. Le autorità che vigilano sulla concorrenza devono ancora dare il loro benestare.

Il fatturato di Ammotec

Ammotec realizza circa i due terzi del suo fatturato totale nel settore civile con munizioni di piccolo calibro per la caccia e lo sport e con componenti per l'industria. Inoltre, la divisione fornisce munizioni di piccolo calibro a eserciti e forze dell'ordine. Sotto la nuova proprietà, Ruag Ammotec ha confermato il proprio impegno a fornire munizioni di alta qualità all'esercito svizzero e a quello tedesco.