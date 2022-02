Riuscito il referendum contro la riforma Avs

Il referendum lanciato dalla sinistra e dai sindacati contro la riforma dell'Avs, che prevede in particolare l'aumento a 65 anni dell'età di pensionamento per le donne, è riuscito. Nell'arco di 50 giorni sono state raccolte oltre 100'000 firme, ha dichiarato il presidente dell'Unione sindacale svizzera (Uss) e consigliere nazionale Pierre-Yves Maillard (PS/VD) al "Blick". A metà del periodo di raccolta sono così già state riunite più del doppio deslle sottoscrizioni che sarebbero state necessarie.

Il sostegno dell’elettorato femminile

Il comitato referendario ritiene che con il nuovo progetto Avs 21 le donne dovranno sostenere la maggior parte dei costi della riforma pensionistica. Per questo motivo il referendum è stato particolarmente sostenuto dall'elettorato femminile. Le donne, già penalizzate da rendite di vecchiaia più basse, sono molto arrabbiate per come è stata elaborata la riforma, ha spiegato Maillard. Lo sciopero del 2019 ha rappresentato un fattore di mobilitazione per le lavoratrici.