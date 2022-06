Rissa tra biker, 8 anni per l’imputato principale

L’imputato principale sapeva che poteva ferire o uccidere persone Secondo il giudice l’imputato principale - un 37enne svizzero, membro dei Bandidos e già in detenzione preventiva - ha agito sapendo che avrebbero potuto ferire o uccidere persone. Anche gli altri due imputati di spicco sono membri dello stesso gruppo motociclistico: il condannato a 8 mesi - per rissa - è un cittadino spagnolo di 42 anni, colui che dovrà scontare 42 mesi - per tentate lesioni gravi - è invece un 34enne austriaco, che dovrà anche lasciare la Svizzera. Nonostante il silenzio degli imputati, il tribunale ha deciso per le condanne grazie a numerose tracce, fra le quali di DNA. Oltre a questo, sono state visionate numerose chat e sono stati ascoltati testimoni.

Una violenta rissa

Il caso si riferisce a una vera e propria battaglia fra bande scoppiata nel canton Berna. Durante lo scontro avvenuto tra membri dei Bandidos e degli Hells Angels e i loro alleati Broncos vi furono diversi feriti, tre dei quali gravi. La polizia aveva sequestrato diverse armi, in particolare pistole. Secondo la ricostruzione del Ministero pubblico, la violenta rissa tra i motociclisti era scoppiata perché il gruppo dei Bandidos, fino ad allora non rappresentato ufficialmente in Svizzera, voleva aprire un club a Belp, il primo in Svizzera. Il progetto non era piaciuto agli altri due club di motociclisti - gli Hells Angels e i Broncos - per i quali la prevista apertura del locale rappresentava una provocazione. La polizia cantonale bernese, durante l’intervento per ristabilire l’ordine, aveva sequestrato un vero e proprio arsenale: un fucile d’assalto, un fucile ad aria compressa, una mezza dozzina di pistole, più di una ventina di coltelli, dei machete e pugnali, taser, spray al peperoncino, tirapugni e mazze da baseball.