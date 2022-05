Ricatto a Berset, archiviata l’inchiesta

Denuncia per violazione del segreto d’ufficio

L’MPC aveva depositato lo scorso settembre un denuncia penale presso il proprio organo di sorveglianza per violazione del segreto d’ufficio, dopo che informazioni riservate sul caso erano apparse in un articolo della Weltwoche. L’AV-MPC aveva poi nominato Rüedi procuratore federale straordinario, incaricandolo di indagare su questo dossier. La Weltwoche aveva infatti riportato i dettagli del tentato ricatto, citando in particolare documenti giudiziari confidenziali. Nel pezzo si rimproverava inoltre a Berset di aver utilizzato fondi pubblici nella gestione della vicenda, un aspetto che però non è rientrato nel mandato affidato a Rüedi.