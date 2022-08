"Riavvicinare la Svizzera all’Ue"

Simonetta Sommaruga chiede un riavvicinamento con l’Unione europea, almeno per un "matrimonio di convenienza". L’Europa è il "partner ovvio" della Svizzera, ha affermato in serata alla "Soirée Médias" del Locarno Film Festival.

Sommaruga ha evocato la guerra in Ucraina: è un "campanello d’allarme" in termini di politica energetica, ma anche di politica estera: non raggiungeremo la sicurezza globale spendendo più soldi per l’esercito. La sicurezza va trovata in Europa e con l’Europa, ha sostenuto la consigliera federale.