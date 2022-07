Reno a 25 gradi, rischio di moria dei temoli

L'acqua del Reno, vicino a Sciaffusa, è già salita fino a 25 gradi centigradi. Un grado in più e c'è il rischio di una moria in massa di temoli, come quelle del 2003 e del 2018.

In arrivo giorni critici?

Il tratto del Reno tra il lago di Costanza e Sciaffusa è attualmente preso d'assalto da nuotatori, persone in gommone e appassionati di sport acquatici. Soltanto qua e là si intravvedono pesci morti che galleggiano. “Al momento non ci sono segnali che facciano pensare a una moria di pesci”, ha dichiarato oggi a Keystone-Ats Stefan Lebeda, vice segretario generale del Dipartimento degli interni del canton Sciaffusa. I prossimi giorni saranno probabilmente critici. “Già a una temperatura dell'acqua di 22-23 gradi Celsius, il temolo va in stress da calore. La forchetta letale è a una temperatura dell’acqua di 25-26 gradi centigradi”, dice Lebeda. Domenica pomeriggio, la temperatura dell'acqua del Reno a Neuhausen am Rheinfall ha raggiunto i 24,9 gradi, secondo i dati dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ufam). Nel 2018, la moria di massa è iniziata nel terzo giorno in cui la temperatura dell'acqua ha superato i 26 gradi. Un livello che ai ritmi attuali dovrebbe essere raggiunto prima del prossimo fine settimana.