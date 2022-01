Nelle prossime settimane non sarà possibile fare aggiunte al registro online delle donazioni di organi di Swisstransplant. Lo strumento, dopo essere tornato temporaneamente attivo, è stato rimesso offline. Franz Immer, direttore della fondazione Swisstransplant, ha confermato oggi a Keystone-ATS informazioni in tal senso pubblicate da watson.ch. Le nuove registrazioni sono state bloccate perché col sistema attuale non si può escludere che qualcuno inserisca dati falsificati.