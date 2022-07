Recuperata l’auto, all’interno una vittima

La macchina finita nel Lago dei Quattro Cantoni è stata ritrovata. Al suo interno una persona, la cui identità non è ancora nota. Da chiarire anche le cause del decesso. Lo comunica la Polizia cantonale di Svitto. Alle 12:00 di oggi, si legge nel comunicato, i servizi di emergenza sono riusciti a recuperare il veicolo che si trovava a 182 metri di profondità.

Le operazioni di recupero Iniziate nella serata di ieri, le operazioni hanno viste coinvolte le forze di soccorso della Polizia cantonale di Zurigo e Svitto, così come una società privata. Interrotte nella prima serata del 26 luglio e ripresa quest’oggi, le ricerche hanno portato al recupero del veicolo avvento verso le 12:00. L’autovettura è stata sollevata dalle profondità verso la superficie dell'acqua. Poco prima di estrarla dall’acqua i sommozzatori della polizia cantonale di Svitto hanno effettuato ulteriori lavori di messa in sicurezza del veicolo incidentato.

Il cadavere ritrovato

I servizi di emergenza hanno trovato un morto nel veicolo completamente danneggiato e lo hanno recuperato. In base allo stato attuale delle indagini, le autorità di polizia presumono che la vittima dell'autovettura viaggiasse da sola al momento dell'incidente stradale. La vittima sarà trasferita all'Istituto di medicina legale dell'Università di Zurigo per chiarire le cause del decesso e stabilire la sua identità.