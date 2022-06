Prezzi di produzione e importazione in aumento

I prezzi alla produzione e all'importazione si confermano in sensibile aumento in Svizzera: in maggio il relativo indice calcolato dall'Ufficio federale di statistica (UST) si è attestato a 109,4 punti, con una progressione dello 0,9% rispetto ad aprile e un incremento del 6,9% in confronto allo stesso periodo del 2021.

I prezzi di produzione

Nel dettaglio, per quanto riguarda il dato sui soli prezzi della produzione - che mostra l'evoluzione dei prodotti indigeni - si è assistito a una crescita rispettivamente dello 0,4% (mese) e del 4,4% (anno), con un indice a 105,8 punti.

Più cari petrolio, gas, e prodotti chimici, ma non solo

Il secondo sottoindice, quello dei prezzi all'importazione, presenta un incremento rispettivamente del 2,0% e dell'11,9%, con un indice a 117,2. Si è dovuto pagare di più - nel paragone mensile - soprattutto per petrolio, gas e prodotti chimici, ma il costo è aumentato anche per plastiche, legno, metalli e prodotti farmaceutici di base. Fra i pochi articoli diventati meno cari figurano invece i computer.

Un indicatore che riflette domanda e offerta

L'indice dei prezzi alla produzione e all'importazione è un indicatore congiunturale che riflette l'andamento dell'offerta e della domanda sui mercati dei beni, spiegavano gli specialisti dell'UST di Neuchâtel in una pubblicazione di qualche tempo fa. Rappresenta quindi l'espressione del concorso di vari fattori, tra i quali in particolare i cambiamenti in atto nelle strutture di mercato, nelle condizioni generali, nella produttività, nei tassi di cambio e nella globalizzazione economica. Il dato è considerato un indicatore importante per capire lo sviluppo dei prezzi al consumo (cioè l'inflazione), poiché i costi di produzione sono normalmente trasferiti sui prodotti finali. Tuttavia, mostra oscillazioni significativamente più marcate ed è molto più volatile a causa della forte dipendenza dalle materie prime.