Post censurato in Cina, parla l’ambasciatore

Le autorità cinesi hanno recentemente rimosso dal social Weibo un post dell'ambasciata svizzera su un avvocato per diritti umani scomparso. Contattato dalla Rsi, l'ambasciatore Bernardino Regazzoni non ricorda episodi simili su pubblicazioni ufficiali di altri Paesi. Ad ogni modo, "a dipendenza dei contenuti, certi messaggi non hanno lunga vita sui social media (cinesi, ndr). Non importa a chi è intitolato il canale", ha detto l'ambasciatore.

Post sparito in 24 ore

Il post pubblicato su Weibo - che è un po' l'alter ego di Twitter in salsa cinese - è stato censurato nel giro di 24 ore. L'ambasciata svizzera ha poi rilanciato il messaggio proprio su Twitter. In esso si vede una foto dell'avvocato, Tang Jitian, sparito dalla circolazione a dicembre poco prima di presenziare a una giornata in favore dei diritti umani a Pechino. La rappresentanza elvetica domandava di rivelare "immediatamente" la sua posizione. Jitian è stato arrestato diverse volte in patria e, secondo quanto affermato da lui stesso, torturato. Stando ad Amnesty International, insieme ad altri colleghi stava indagando su presunte confessioni strappate con la forza. Non è l'unico attivista per i diritti umani di cui si sono perse le tracce o che è finito in manette in Cina prima delle Olimpiadi invernali, attualmente in corso di svolgimento nel gigante asiatico.