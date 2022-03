“Positiva la decisione svizzera sulle sanzioni”

"Accolgo con favore la decisione del governo svizzero di ampliare le sanzioni contro la Russia in linea con le misure imposte dall'Ue". Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo un colloquio con il presidente della Confederazione Ignazio Cassis, definito "positivo".

“L’Europa unita”

A sua volta, sempre con un tweet, il consigliere federale ticinese ha ringraziato von der Leyen "per l'importante conversazione" sulla situazione in Ucraina. "L'Europa deve restare unita! C'è bisogno di aiuti rapidi e semplici per le persone che cercano protezione dalla guerra", ha scritto Cassis.