Politici svizzeri condannano l’invasione

Non si sono fatte attendere le reazioni di condanna da parte dei politici svizzeri all’attacco russo all’Ucraina. È “una giornata nera per l’Europa”, si afferma tra le altre cose nei vari messaggi su Twitter.

Verdi Il presidente dei Verdi Balthasar Glättli non usa mezzi termini per denunciare l’invasione russa: “La guerra di Putin contro l’Ucraina è una palese violazione del diritto internazionale. Porta morte e miseria a coloro che ne sono colpiti”. “Ora anche la Svizzera deve prendere sanzioni diplomatiche ed economiche”, ha aggiunto il consigliere nazionale zurighese.

A sua volta, il co-presidente del Partito socialista Cédric Wermuth ha invitato la Svizzera “a chiedere la fine immediata della guerra e dell’aggressione russa”. “Non c’è giustificazione per questa guerra. Sono profondamente scioccato”, ha dichiarato il consigliere nazionale argoviese. Secondo Wermuth, “essere neutrali non significa rimanere in silenzio. Ma difendere incondizionatamente la pace, i diritti umani e il diritto internazionale. È ciò che deve fare il governo ora”. Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente dei Verdi liberali Jürg Grossen: “Condanniamo con la massima fermezza l’attacco ingiustificato della Russia all’Ucraina. La Svizzera deve associarsi alle sanzioni dell’UE ed evitare di essere usata per aggirarle”. Il consigliere nazionale bernese ha poi aggiunto: “Il nostro pensiero va al popolo ucraino al quale esprimiamo la nostra solidarietà”.