Pensionati: due su tre sono soddisfatti

Più dei due terzi dei pensionati svizzeri non vedono la loro situazione finanziaria deteriorarsi quando abbandonano la vita professionale e possono permettersi le stesse cose di prima. Tuttavia, un quinto degli “over 65” fatica a far quadrare i conti. È questa la sintesi di uno studio sul tema divulgato oggi e confezionato dall’assicuratore Swiss Life. In totale, il 73% delle persone di almeno 65 anni può godere di una situazione con un alto, se non molto alto, grado di soddisfazione finanziaria. Inoltre, circa un terzo delle 1310 persone interrogate dall’istituto di ricerche di mercato Link nell’ambito dell’indagine riesce a continuare a mettere da parte denaro anche dopo l’età della pensione. Un anziano su cinque dichiara però di avere difficoltà finanziarie e vive in un nucleo familiare costretto ad attingere ai propri risparmi. Quando bisogna tagliare su qualcosa, i primi settori in cui si stringe la cinghia sono i viaggi, le uscite al ristorante e l’abbigliamento.