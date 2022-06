Oppioidi sempre più consumati in Svizzera

I casi di avvelenamento da oppioidi e la vendita di questi farmaci analgesici sono aumentati notevolmente in Svizzera negli ultimi due decenni. Il numero di chiamate a Tox Info è triplicato. Lo rilevano i ricercatori del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) guidati da Andrea Burden, in uno studio pubblicato dalla rivista “The Lancet Regional Health - Europe”.

I dati di vendita sono aumentati più o meno allo stesso ritmo di quelli dei Paesi Bassi e della Danimarca. Tuttavia, negli ultimi anni le vendite pro capite in Svizzera sono state sostanzialmente più alte, afferma Burden, citato in una nota odierna.

Boom a stelle e strisce

In Nord America si parla molto della “crisi degli oppioidi”, il forte abuso di antidolorifici registrato dalla fine degli anni ‘90 e il conseguente forte aumento del numero di decessi dei dipendenti da oppioidi. Secondo stime preliminari, nel 2021 negli Stati Uniti sono morte per overdose circa 108’000 persone, il 17% in più rispetto all’anno precedente.

Il metodo

Anche nei Paesi europei le segnalazioni di un aumento dell’uso di queste sostanze e dei decessi correlati sono in crescita negli ultimi due decenni, rilevano gli autori dello studio zurighese. Finora, tuttavia, non esistono dati concreti per la Svizzera, motivo per cui i ricercatori dell’ETH hanno per la prima volta cercato di stimare la tendenza confrontando il numero di chiamate di emergenza al centro informazioni sugli avvelenamenti Tox Info Suisse tra il 2000 e il 2019 e le cifre di vendita degli oppioidi.