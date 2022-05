Nel 2021 sono stati eliminati 227 proiettili inesplosi

Come comportarsi in caso di ritrovamento di un proiettile

Chi si imbatte in un oggetto sospetto - rammenta il Ddps - non deve in alcun caso toccarlo, ma deve contrassegnarlo in maniera ben visibile sul terreno e avvisare la polizia chiamando il 117, oppure segnalare il ritrovamento alla Centrale d'annuncio di proiettili inesplosi mediante il formulario presente sul sito www.esercito.ch/inesplosi . Ancora più semplice è l’impiego della app gratuita “Proiettili inesplosi” per smartphone. Per le segnalazioni che consentono di evitare un incidente è prevista una ricompensa massima di 100 franchi. Nel 2021 sono stati versati 9'450 franchi.