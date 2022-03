Mercoledì le campane delle chiese svizzere risuoneranno per la pace

In segno di solidarietà con le persone colpite dalla guerra in Ucraina, mercoledì prossimo alle 10.00 del mattino tutte le campane delle chiese in Svizzera risuoneranno per tre minuti.

Un invito alla popolazione

La Conferenza dei vescovi svizzeri, la Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cattolica cristiana invitano tutta la popolazione a fermarsi e osservare un momento di raccoglimento durante questa azione di solidarietà, sostenuta anche dal presidente della Confederazione Ignazio Cassis, dalla presidente del Consiglio nazionale Irène Kälin e dal presidente del Consiglio degli Stati Thomas Hefti. La guerra sta generando una sofferenza incommensurabile alla popolazione in Ucraina. Si contano già tanti morti e feriti, e centinaia di migliaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case e fuggire, indica una nota odierna del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). La Svizzera è profondamente preoccupata per il destino della popolazione civile in Ucraina. Il presidente della Confederazione e i presidenti delle due Camere federali sono colpiti dal sostegno che la gente sta mostrando per aiutare i profughi ucraini. Su incarico del responsabile del DFAE, l'Aiuto umanitario ha già effettuato un primo invio di beni di soccorso a destinazione di Varsavia, dove avverrà lo smistamento, precisa ancora la nota.