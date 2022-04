Marzo 2022 si aggiudica il “premio siccità”

A un giorno dalla fine del mese è chiaro: il marzo 2022 verrà ricordato negli annali della meteorologia svizzera come uno dei più secchi e soleggiati. Fino a oggi, gli esperti meteo hanno contato un solo giorno con precipitazioni.

Quell’alta pressione che non voleva andarsene

A nord delle Alpi le giornate soleggiate sono state 24, sul versante a sud 19, indica in un comunicato odierno MeteoSvizzera, precisando che ad esserne responsabile è stata un'area di alta pressione costante sopra il paese. Il tempo soleggiato è stato interrotto solo da giorni nuvolosi tra il 15 e il 18 marzo. Per il resto, non c'era quasi nessuna nuvola. Zurigo ha registrato, con 250 ore di sole, il mese di marzo più soleggiato dall'inizio delle misurazioni nel 1884. A Zurigo, Basilea e Berna altri mesi di marzo con un soleggiamento simile sono stati quelli del 1953, 1948 e 1938, a Berna anche quello del 1893.

Pioggia, ma dove sei finita?

La presenza dell'alta pressione ha impedito gli afflussi di aria umida dal mare: fino a ieri il totale delle precipitazioni mensili non superava il 10 % della norma 1991-2020, in molte regioni nemmeno il 5 % di essa. In alcune località, come ad esempio sul Ticino meridionale, nelle vallate vallesane meridionali e nella Svizzera centrale, non era caduta nemmeno una goccia di pioggia.

Dal gelo alla polvere sahariana

Il marzo soleggiato è iniziato con temperature medie giornaliere inferiori alla norma 1991-2020. Il mese è stato poi mite fino a poco prima della sua fine, con massime di 20 gradi e più su entrambi i versanti delle Alpi dal 24 in poi. Fra il 15 e il 18 marzo l'aria umida e mite sospinta verso la Svizzera dal Mediterraneo ha trasportato con sé polvere sahariana. Quest'ultima è riapparsa in misura molto minore anche ieri.