Lucerna, collisione battelli per un errore di software

Lo scontro avvenne il 19 agosto del 2016 tra due piroscafi ultra centenari: l’”Unterwalden”, che navigava verso Lucerna con 166 persone a bordo, e lo “Schiller”, diretto a Flüelen (UR) con 321 passeggeri. Non ci furono feriti, ma i passeggeri dello Schiller dovettero essere trasferiti su un’altra imbarcazione, il Gotthard, per giungere a destinazione.

L’Unterwalden è stato diretto erroneamente a sinistra a causa di due comandi di governo dati quasi simultaneamente in due sale di controllo. La direzione non ha potuto essere corretta in tempo poiché il software era programmato in modo da continuare ad eseguire il primo comando nel caso in cui altri fossero dati quasi simultaneamente, spiega il rapporto finale pubblicato oggi dal Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI). La nave ha quindi fatto una virata a sinistra e si è scontrata lateralmente con lo Schiller.