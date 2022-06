Livia Leu risponde alla Commissione UE

La Confederazione non ha gli stessi diritti degli Stati membri UE

La Svizzera rispetta “l’omogeneità del mercato interno”, si legge nella lettera, di cui ha riferito per prima la rivista “Nebelspalter”. La Confederazione però non ha gli stessi diritti degli Stati membri dell’UE, e questo deve essere preso in considerazione. Berna è pronta a passare da un modello statico a un modello dinamico, prosegue la lettera in riferimento all’adozione degli sviluppi del diritto comunitario. Anche in questo caso però bisogna considerare che la Svizzera non è uno Stato membro dell’UE.