Lettera dalla Russia

Missiva anche all’OSCE

Lavrov ha inviato una lettera anche all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OSCE), di cui la Svizzera fa parte. In questa missiva, il ministro degli affari esteri russo chiede ai suoi omologhi di rispondere alle domande di Mosca riguardo alla sicurezza in Europa. In particolare, si chiede loro di spiegare come il principio dell’ “indivisibilità della sicurezza”, cioè che la sicurezza di alcuni non può essere raggiunta che a scapito di altri, sia garantito in Europa.