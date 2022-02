La Svizzera sosterrà l'Ucraina all'Assemblea generale Onu

La Svizzera si mostra solidale con il popolo ucraino dopo l'invasione delle truppe russe nel Paese. La Confederazione sosterrà l'Ucraina all'Assemblea generale dell'Onu, ha scritto nella notte in un messaggio su Twitter il Dipartimento federale degli affari esteri.

“Favorevoli al rigoroso rispetto del diritto internazionale”

Il messaggio del Dfae è giunto poche ore dopo che la Russia ha bloccato con il veto la bozza di risoluzione in Consiglio di Sicurezza Onu degli Usa che "deplorava l'aggressione di Mosca dell'Ucraina" e chiedeva il ritiro delle sue truppe. Il testo aveva ottenuto 11 voti a favore, il veto russo, e tre astensioni, tra cui la Cina. All'ultimo momento dal testo elaborato dagli Usa era stato sostituito il termine "condanna" con "deplora", per tentare di ottenere il maggior consenso possibile. La Svizzera, che non è membro del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, sosteneva la bozza di risoluzione, ha precisato il Dfae. La Confederazione è favorevole al rigoroso rispetto del diritto internazionale. Secondo i servizi di Ignazio Cassis, chi ha bisogno dovrebbe inoltre avere libero accesso all'aiuto.