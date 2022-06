La Svizzera boccheggia

Temperature canicolari in Svizzera: in numerosi luoghi, la colonnina di mercurio superava i 30 gradi già sul mezzogiorno. Questo weekend i servizi meteorologici si aspettano che le temperature raggiungano record assoluti per un mese di giugno.

A Sion, ad esempio, alle 13.30 erano già stati misurati 33,1 gradi, mentre a Binningen (BL) e Delémont erano 33,0, indica MeteoNews, secondo cui le temperature in questi luoghi potrebbero raggiungere i 36 gradi circa entro sera. Sull’Altopiano numerose altre località hanno già oltre 30 gradi. Per quanto concerne il sud delle Alpi, a Biasca la colonnina di mercurio ha segnato 31,1 gradi prima delle 13.30.

I primati “da sfidare”

I record assoluti di temperatura per un mese di giugno sono di 36,9 gradi a Basilea (1947), di 36,5 gradi a Koppigen (BE, nel 2019) e di 36,4 gradi a Sion e Ginevra (rispettivamente nel 2019 e nel 1950). Ieri a Biasca (36,6 gradi) era stato raggiunto un nuovo primato di giugno per il sud delle Alpi; quello precedente risaliva al 2003 ed era stato registrato nella vicina Grono (GR), in Mesolcina, con 36,5 gradi.