L’industria cinematografica è in leggera ripresa

L'Ufficio federale di statistica (Ust) ha pubblicato oggi le nuove cifre relative ai cinema svizzeri per il 2021. Gli ingressi nei cinema sono in calo di un terzo rispetto al 2019, pur essendo aumentati leggermente dal 2020. Dalla fine del lockdown lo scorso aprile, nel 2021 sono stati registrati 5,4 milioni di ingressi al cinema, il 57% in meno rispetto al 2019, quando erano stati venduti 12,5 milioni di biglietti. Nel 2020 erano invece stati 4,3 milioni.

Aumenta la domanda per i video su richiesta

Nel 2021 quindi "considerando solo le settimane in cui non vigeva alcuna chiusura ufficiale, permane una differenza di circa un terzo rispetto al 2019", precisa l'Ust nelle statistiche odierne. Un quadro che si ritrova in tutte le regioni linguistiche della Svizzera. Al contempo aumenta la domanda per i video su richiesta e in particolare per i servizi in abbonamento e streaming (SVoD – Subscription Video on Demand), cresciuti del 51% nel 2019 e del 57% nel 2020. Non vengono invece forniti i dati per il 2021.

Lieve aumento del pubblico in sala

Di conseguenza, le entrate dei cinema nel 2021 sono leggermente aumentate rispetto al 2020, passando da 67 milioni di franchi a 85,2 milioni di franchi. Nel 2019, i cinema in Svizzera hanno guadagnato 193,3 milioni (senza inflazione).

In aumento i multisala

In termini di numero di cinema e di schermi, tuttavia, questo crollo è solo parzialmente evidente. Nel 2021, in Svizzera si contano 257 cinema, dodici in meno rispetto al 2019, ma il numero di sale cinematografiche è in realtà leggermente aumentato a 603 nel 2021 rispetto a due anni prima (2019: 605). Nell'industria cinematografica, la concentrazione sui cinema multisala, come ad esempio il CineStar di Lugano che conta 7 sale, è continuata. Per quanto riguarda l'offerta, nel 2021 in Svizzera sono stati proiettati un totale di 2'255 film. Di questi, il 13% (292) proveniva dalla Svizzera, un altro 48% (1’093) dall'Europa e il 26% (591) dagli Usa. Diversa la situazione per quanto riguarda la domanda, dove i film americani rimangono di gran lunga i più popolari, rappresentando il 72% di tutte le presenze. Le produzioni europee hanno rappresentato il 22% di tutti gli ingressi e quelle svizzere meno del 10%.

La situazione nella Svizzera italiana

Stando alle statistiche pubblicate dall'Ust, in Ticino nel 2021 si contano 11 cinema in totale, escluse le sale utilizzate unicamente per i festival del cinema. Nella Svizzera italiana nel 2021 sono stati proiettati 240 film, di cui 128 prime cinematografiche, per un totale di 119'510 ingressi. Cifra ben minore a quella del 2019, che con 325 pellicole aveva generato 331'512 entrate. Sono 48 le pellicole svizzere ad essere arrivate nelle sale della Svizzera italiana nel 2019, per un totale di 543 proiezioni che hanno attirato 6'153 persone. Nel 2021 sono state 30, con 241 proiezioni, generando 3'418 ingressi.