Kiev, chiude l’ambasciata svizzera

L’ambasciata di Svizzera in Ucraina rimane chiusa fino a nuovo avviso. Il personale elvetico inizialmente rimasto, in totale cinque persone tra cui l’ambasciatore Claude Wild, ha lasciato Kiev nella giornata di lunedì. “A causa della minacciosa situazione di sicurezza nella capitale ucraina Kiev, l’ambasciata svizzera è stata temporaneamente chiusa il 28 febbraio”, ha dichiarato oggi a Keystone-ATS un portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), confermando notizie di alcuni media. Anche sul sito dell’ambasciata, nella versione inglese, è comparso un avviso. Diverse altre ambasciate che erano presenti nella capitale ucraina si sono spostate a Leopoli.

Attività ridotta fino a pochi giorni fa

Fino a pochi giorni fa l’ambasciata aveva mantenuto un’attività ridotta: venerdì scorso avevano lasciato il Paese nove impiegati e tre accompagnatori. Anche un piccolo gruppo di persone con legami con la Svizzera è stato evacuato. Il DFAE - si legge sul suo sito web - raccomanda alle persone di cittadinanza svizzera che si trovano in Ucraina di lasciare il Paese con propri mezzi, se ciò appare possibile e sicuro. Altrimenti si consiglia di rimanere in un luogo sicuro. Prima dell’invasione russa della scorsa settimana, 268 cittadini svizzeri e familiari stranieri erano registrati presso la rappresentanza a Kiev, ma attualmente non è noto quanti di essi abbiano effettivamente lasciato l’Ucraina.