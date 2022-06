Infosekta, “Teorie del complotto sempre in voga”

Dopo la pandemia, anche la guerra in Ucraina continua ad alimentare le teorie cospiratorie. Un quinto delle complessive 1047 richieste iniziali d’informazione giunte l’anno scorso a Infosekta - il centro svizzero tedesco di informazione e consigli sulle sette - ha riguardato miti cospirativi.

Pandemia

Le 199 richieste di informazioni su teorie del complotto sono in gran parte da mettere ancora in relazione alla pandemia di coronavirus, scrive Infosekta nel suo rapporto annuale pubblicato oggi. Nella maggior parte dei casi, ciò ha portato a conflitti o all’interruzione dei contatti all’interno della cerchia familiare. Con l’affievolirsi della crisi pandemica, molti parenti hanno sperato che il rapporto con il famigliare che credeva alla cospirazione sarebbe tornato alla normalità. Per alcuni questa speranza si è realizzata, scrive Infosekta. Altri hanno invece dovuto constatare che la “radicalizzazione” continuava “con altri contenuti”: dalla lotta contro la “menzogna del coronavirus” e la “dittatura svizzera” alla fervente difesa della propaganda russa.