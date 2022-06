In Svizzera 24’704 nuovi casi di coronavirus

Nell’ultima settimana sono stati registrati 24’704 casi di coronavirus in Svizzera. Lo ha comunicato oggi l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). I morti sono 11 e i ricoverati 251. Esattamente una settimana fa, l’Ufsp ha annunciato 16’610 casi, ovvero 8’094 in meno. Lo stesso giorno si contavano 6 decessi e 131 ricoveri. 571 persone si trovano attualmente in cure intense. I pazienti Covid occupano il 3,70% dei posti disponibili in terapia intensiva, per un tasso d’occupazione complessivo del 71%.