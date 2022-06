“Il servizio ferroviario è peggiorato? Quali sono le cause?”

Le richieste

Regazzi chiede quindi al Consiglio federale se può confermare un peggioramento del servizio ferroviario sulle tratte indicate, e se sì quali sono le cause di questi malfunzionamenti e quali misure vengono adottate per evitare o minimizzare le panne tecniche. Non solo: il consigliere nazionale centrista vuole anche sapere quali misure vengono adottate per far fronte ai sovraffollamenti e per informare meglio i passeggeri delle problematiche impreviste. Infine, Regazzi domanda al Governo se “è disposto a intervenire presso le Ffs, richiedendo un rapporto con dati e giustificazioni relativi a ritardi e soppressioni, e un piano di misure vincolante volto a migliorare la qualità del servizio offerto”.