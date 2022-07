“Il secondo booster è necessario ”

Casi in aumento

Engelberger ricorda che la SARS-CoV-2 non va presa alla leggera, nonostante la pandemia sia in corso da oltre due anni. “Il Covid-19 è una malattia contagiosa che può essere molto pericolosa per alcune persone”, sostiene. Il numero di casi di coronavirus è aumentato significativamente nelle ultime settimane in Svizzera. La seconda dose di richiamo non è stata finora né approvata ufficialmente da Swissmedic, l'autorità di regolamentazione degli agenti terapeutici, né raccomandata dalla Commissione federale per le vaccinazioni per il pubblico in generale. Non è quindi gratuita e al momento costa circa 60 franchi.