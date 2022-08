Il Reno è quasi al suo minimo storico

Il livello dell’acqua nel fiume Reno in Olanda, nel suo punto d’ingresso di Lobith, è vicino al minimo storico e l’approvvigionamento idrico nazionale è a rischio. Lo riferiscono i media olandesi riportando le dichiarazioni dell’autorità nazionale per le vie navigabili Rijkswaterstaat.

Anche la Confederazione in difficoltà

Non sono però solo i Paesi Bassi a lamentare problemi legati al basso livello del Reno. Difficoltà si segnalano anche in Svizzera: due settimane fa l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (Ufae) aveva deciso di ridurre del 6,5% le scorte obbligatorie di petrolio. Visto il basso livello del fiume, le chiatte che trasportano greggio fino al porto di Basilea devono infatti essere caricate di meno.