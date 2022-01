Il nuovo ambasciatore Usa si presenta a Cassis

Attivista Lgbt

Originario di Denver, Colorado, Miller è un economista aziendale di 41 anni. Ha lavorato come organizzatore di eventi e gestore patrimoniale per Ubs. Miller e il marito Tim Gill sono conosciuti per essere dei filantropi e per essere molto attivi nella causa Lgbt. La coppia, che evita le apparizioni pubbliche ed è estremamente ricca, ha investito centinaia di milioni a tale scopo. Ha pure sostenuto la carriera di Obama, Hillary Clinton e lo stesso Biden.