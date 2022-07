Il lavoro di squadra del Governo non convince

Ultimo posto per Cassis

Da un liberale all’altro, l’ultimo posto della graduatoria, con un 3,2, è andato al ticinese Ignazio Cassis, a cui non è bastata la Urc 2022, la Conferenza sull’Ucraina organizzata a Lugano, per far aumentare il gradimento nei suoi confronti. “Sembra che la sua comunicazione non passi”, riporta il giornale svizzero tedesco. Anche la popolarità di Alain Berset (Ps) è in calo, dopo la questione del volo irregolare in Francia. Per il socialista sarà molto importante la battaglia sull’Avs. Anche Simonetta Sommaruga è attesa da una prova decisiva: affrontare il rischio di penuria energetica nel prossimo inverno.