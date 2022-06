Il caldo non dà tregua alla Svizzera

La canicola tiene la Svizzera nella morsa: stando a MeteoNews, alle 16.30 la soglia dei 37 gradi è stata sfiorata in alcune località elvetiche. I 36,9 gradi di Beznau (AG) hanno eguagliato il record per il mese di giugno, stabilito nel 1947.

Anche a Neuchâtel (NE - 36,5 gradi), Leibstadt (AG - 36,4) e Sion (VS - 36,4) il termometro ha superato i 36 gradi. Molte le località che nel pomeriggio si sono trovate al di sopra dei 35 gradi, tra di esse Aarau (AG - 35,8), Sciaffusa (35,3), e Ginevra (35,5).

Le temperature odierne, oltre ad aver eguagliato il primato svizzero per giugno, hanno anche polverizzato i record in alcune regioni per questo mese: ad esempio a Vaduz, nel Liechtenstein, la colonnina di mercurio ha toccato i 35,2 gradi, battendo i precedenti 35 gradi, mentre a Payerne (VD) i 34,9 gradi odierni sono una prima nella storia della località.