Il 99% delle sirene funziona correttamente

Sirene in Svizzera

Per dare l'allarme generale alla popolazione in caso di pericolo, in Svizzera ci sono circa 7200 sirene, di cui 5000 sono fisse e 2200 mobili. Tutte le sirene fisse sono allacciate al sistema di telecomando Polyalert, che serve anche da sistema centrale per diffondere comunicati e informazioni su un evento disastroso tramite i nuovi canali Alertswiss (app e sito), testati per la quarta volta, ricorda una nota odierna dell'Ufpp. Ora - aggiunge - i cantoni e i comuni sono tenuti a riparare o a sostituire immediatamente le sirene eventualmente difettose, al fine di garantire un'elevata affidabilità dell'allarme generale.