I Verdi ginevrini non proibiscono più la carne ai loro eletti

Passo indietro dei Verdi ginevrini, che nelle scorse settimane avevano suscitato un largo dibattito proibendo ai loro parlamentari e membri di esecutivi di mangiare carne quando rappresentano il partito, per esempio nell’ambito di un evento. Dopo un dibattito definito “ricco e sereno”, l’assemblea dei delegati - riferisce la formazione politica in un comunicato - ha oggi optato per un emendamento meno preciso. “I futuri eletti si impegnano ad agire in conformità con i valori del programma del Partito Verde di Ginevra”, è la formula scelta.