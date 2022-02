I Cantoni vogliono la fine repentina delle misure

Scade oggi il periodo per la consultazione ordinata dal Consiglio federale in merito all’abolizione delle restrizioni anti-Covid proposta una settimana fa. Il Governo ha suggerito due scenari , basati sull’evoluzione pandemica da qui alla prossima settimana: se questa sarà considerata favorevole, la stragrande maggioranza delle misure, utilizzo esteso del certificato Covid in primis, sarebbe storia già a partire dal prossimo 17 febbraio. Se invece la pandemia non desse segni convincenti di miglioramento, l’abrogazione delle misure sarebbe scaglionata.

Si vuole osare

I primi Cantoni che hanno risposto alla consultazione (il Ticino non lo ha ancora fatto), secondo quanto ha potuto appurare il Blick, propendono in generale per la prima variante, che prevede la fine della maggior parte delle restrizioni in un colpo solo. Fra questi si contano Friburgo, Zugo, Uri, Nidvaldo, Glarona, Basilea Campagna e Berna. Il governo cantonale bernese considera in particolare “evidente che il certificato non dia più un contributo reale alla circoscrizione della propagazione del virus”. Dalla Svizzera centrale, invece, si suggerisce di andare ancora più in là: se dallo scorso giovedì la quarantena per i contatti di un positivo è stata ufficialmente abolita, Nidvaldo propone di togliere addirittura l’isolamento in presenza di un caso asintomatico.