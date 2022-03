Guerra, la Confederazione spiega come comportarsi

L’Ufficio federale della protezione della popolazione (Ufpp), come pure diversi cantoni e comuni, sono confrontati con un grande numero di domande da parte di cittadini riguardanti l’intervento militare della Russia in Ucraina. Precisando che al momento la popolazione non deve adottare particolari misure di protezione, le autorità hanno deciso di fornire alcune informazioni generali.

I rifugi

La Svizzera dispone complessivamente di circa 365’000 rifugi privati e pubblici, e di circa 9 milioni di posti protetti per i suoi abitanti, che corrispondono a un grado di copertura superiore al 100%. L’attribuzione della popolazione ai rifugi sarà resa nota quando la situazione nel campo della politica di sicurezza lo renderà necessario. I cantoni sono responsabili di elaborare e aggiornare regolarmente il piano d’attribuzione dei rifugi.

La preparazione, come lo sgombero e l’equipaggiamento, avvengono solo su ordine delle autorità. I rifugi sono progettati in modo da permettere un soggiorno breve o lungo (da qualche ora fino a diversi giorni).

Scorte d’emergenza

La popolazione deve poter provvedere al proprio sostentamento per diversi giorni senza aiuti esterni. A tal fine l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (Ufae) raccomanda di tenere delle scorte d’emergenza sufficienti per circa una settimana. Queste dovrebbero comprendere in primo luogo alimenti a lunga conservazione e 9 litri d’acqua per persona, nonché i medicinali più importanti.

Allerta e allarme

In caso di pericolo concreto, le autorità allertano la popolazione per mezzo delle sirene e diramano le istruzioni di comportamento via radio e Alertswiss . A tal fine l’Ufpp raccomanda di installare l’applicazione Alertswiss sul proprio smartphone.

Compresse allo iodio

Le compresse allo iodio vengono impiegate in caso di grave incidente in una centrale nucleare con fuoriuscita di iodio radioattivo. Esse impediscono alla tiroide di assorbire lo iodio radioattivo e servono a prevenire il cancro alla tiroide. In caso d’incidente, devono essere ingerite per tempo. Nei comuni in un raggio di 50 km attorno agli impianti nucleari svizzeri, le compresse allo iodio sono distribuite a titolo preventivo a tutte le persone che vi soggiornano regolarmente. Le farmacie e le drogherie all’interno di questo raggio conservano una riserva di compresse.