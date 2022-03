Gli affitti potrebbero schizzare alle stelle

Costi accessori potrebbero salire Sull’arco di un anno il prezzo dell’olio da riscaldamento è raddoppiato, ha ricordato oggi l’esperto durante una conferenza stampa di presentazione di uno studio. Se le attuali tariffe si confermeranno la fattura dei costi accessori salirà di quasi il 40%. Visto che quasi tre alloggi su quattro in Svizzera sono attualmente riscaldati con la nafta o con il gas il numero di persone potenzialmente interessate è molto elevato.

“Gli inquilini si preparino”

In un secondo tempo vi è inoltre la minaccia di un aumento dei canoni d’affitto. Nel caso l’inflazione salirà oltre il 2% la Banca nazionale svizzera (BNS) potrebbe sentirsi costretta a intervenire ritoccando il tasso guida: questo spingerà in rialzo poi anche il tasso d’interesse di riferimento. Se questo salirà di 0,25 punti i proprietari potranno richiede sino al 3% in più di pigione. Inoltre secondo la legge i locatori possono anche trasferire il 40% dell’inflazione direttamente sul canone: con un tasso d’inflazione del 2,5% ciò corrisponderebbe a un aumento della pigione dell’1%. Secondo Scognamiglio gli inquilini devono insomma prepararsi a spese di alloggio più elevate.